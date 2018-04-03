Diyarbakır'da terör saldırısı: 1 korucu şehit, 3'ü korucu 4 yaralı

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'ın Kulp ilçesinde, güvenlik korucularının da içinde bulunduğu odun taşınan kamyona, PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen silahlı saldırıda, 1 güvenlik korucusu şehit oldu, 3'ü güvenlik korucusu, 4 kişi yaralandı.
Kulp ilçesine bağlı Bayir köyü yakınlarında topladıkları odunları ilçe merkezine getiren ve içinde güvenlik korucuların bulunduğu kamyona, seyir halindeyken PKK'lı teröristler tarafından pusu kuruldu. Açılan ateş sonucu 1 güvenlik korucusu şehit olurken, 3 güvenlik korucusu ve 1 sivil yaralandı. Yaralılar, Kulp Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Saldırıdan sonra bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.
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