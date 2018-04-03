HABER

Diyarbakır'da terör saldırısı: 1 korucu şehit, 3'ü korucu 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.04.2018 18:44 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'ın Kulp ilçesinde, güvenlik korucularının da içinde bulunduğu  odun taşınan kamyona, PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen silahlı saldırıda, 1 güvenlik korucusu şehit oldu, 3'ü güvenlik korucusu, 4 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da terör saldırısı: 1 korucu şehit, 3'ü korucu 4 yaralı

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'ın Kulp ilçesinde, güvenlik korucularının da içinde bulunduğu odun taşınan kamyona, PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen silahlı saldırıda, 1 güvenlik korucusu şehit oldu, 3'ü güvenlik korucusu, 4 kişi yaralandı.
Kulp ilçesine bağlı Bayir köyü yakınlarında topladıkları odunları ilçe merkezine getiren ve içinde güvenlik korucuların bulunduğu kamyona, seyir halindeyken PKK'lı teröristler tarafından pusu kuruldu. Açılan ateş sonucu 1 güvenlik korucusu şehit olurken, 3 güvenlik korucusu ve 1 sivil yaralandı. Yaralılar, Kulp Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Saldırıdan sonra bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Diyarbakır'da terör saldırısı: 1 korucu şehit, 3'ü korucu 4 yaralıDiyarbakır'da terör saldırısı: 1 korucu şehit, 3'ü korucu 4 yaralı

MHP'li vekile hırsız şoku! Tüfekleri alıp kaçtılarMHP'li vekile hırsız şoku! Tüfekleri alıp kaçtılar
Irak'ta 6 Türk kadına idam cezası!Irak'ta 6 Türk kadına idam cezası!
TOKİ, Ataköy’deki arazisini park olarak İBB’ye kiraladıTOKİ, Ataköy’deki arazisini park olarak İBB’ye kiraladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Demet Akalın ve Ebru Polat'tan Afrin çıkışı

Demet Akalın ve Ebru Polat'tan Afrin çıkışı

Fatih Altaylı yazdı: Saray'a çıkıp o Bakan'ı şikayet ettiler

Fatih Altaylı yazdı: Saray'a çıkıp o Bakan'ı şikayet ettiler

Sezen Aksu isyan etti! 'Bu seçim şaibeli'

Sezen Aksu isyan etti! 'Bu seçim şaibeli'

Herkes onu konuştu! AK Parti'den ihracı istendi

Herkes onu konuştu! AK Parti'den ihracı istendi

Büyük skandal! Nihat Doğan'ın paylaştığı o fotoğraf...

Büyük skandal! Nihat Doğan'ın paylaştığı o fotoğraf...

Evli fenomenden itiraf! Her gün 2 kadınla yatıyorum

Evli fenomenden itiraf! Her gün 2 kadınla yatıyorum

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Şoke eden görüntü! Metrelerce yükseklikte...

Şoke eden görüntü! Metrelerce yükseklikte...

Böyle dolandırıcılık görülmedi! Çin bu Türk'ü konuşuyor!

Böyle dolandırıcılık görülmedi! Çin bu Türk'ü konuşuyor!

Tarihi handa korkunç olay!

Tarihi handa korkunç olay!

8 gündür kayıplardı! 2 kız çocuğu ile ilgili gizem çözüldü!

8 gündür kayıplardı! 2 kız çocuğu ile ilgili gizem çözüldü!

Yengesine saldırıp istismar etti! Sapık kayınbirader her yerde aranıyor

Yengesine saldırıp istismar etti! Sapık kayınbirader her yerde aranıyor

Genç kadını bu hale getirdi! Bir eliyle boğazını sıktı, diğeriyle de…

Genç kadını bu hale getirdi! Bir eliyle boğazını sıktı, diğeriyle de…

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.