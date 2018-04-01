Diyarbakır’da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Diyarbakır’da bir otomobil, karşıya geçmeye çalışan bir kadına çarptıktan sonra, kaldırıma çarparak takla attı. Kazada, bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Kaza, dün akşam saatlerinde, merkez Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi Şanlıurfa yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün adı öğrenilemeyen 21 BS 053 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Hatice Aktoprak’a (50) çarptıktan sonra, kaldırıma çarparak taklalar attı. Araç, park halindeki iki vincin arasına sıkışarak durdu. Hafif yaralanan sürücü ve yanında bulunan şahıs kazanın ardından olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan kadın ise, ambulansla kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Aracın sürücüsü bir süre sonra karakola giderek, polise teslim oldu.
Kazayla ilgili inceleme başlattı.
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