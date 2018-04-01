HABER

Diyarbakır’da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.04.2018 11:24 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da bir otomobil, karşıya geçmeye çalışan bir kadına çarptıktan sonra, kaldırıma çarparak takla attı.

Diyarbakır’da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Diyarbakır’da bir otomobil, karşıya geçmeye çalışan bir kadına çarptıktan sonra, kaldırıma çarparak takla attı. Kazada, bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Kaza, dün akşam saatlerinde, merkez Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi Şanlıurfa yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün adı öğrenilemeyen 21 BS 053 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Hatice Aktoprak’a (50) çarptıktan sonra, kaldırıma çarparak taklalar attı. Araç, park halindeki iki vincin arasına sıkışarak durdu. Hafif yaralanan sürücü ve yanında bulunan şahıs kazanın ardından olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan kadın ise, ambulansla kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Aracın sürücüsü bir süre sonra karakola giderek, polise teslim oldu.
Kazayla ilgili inceleme başlattı.

Diyarbakır’da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Diyarbakır’da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Diyarbakır’da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Tek numara olacak! 155, 110 tarih oluyorTek numara olacak! 155, 110 tarih oluyor
Çocuklarını yolun ortasına bırakıp kaçtıÇocuklarını yolun ortasına bırakıp kaçtı
Beşiktaş'ta 19 şehit mezarı keşfedildiBeşiktaş'ta 19 şehit mezarı keşfedildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

MEB özür diledi: Sınavlar tekrarlanacak

MEB özür diledi: Sınavlar tekrarlanacak

Bülent Ersoy hastaneye kaldırıldı

Bülent Ersoy hastaneye kaldırıldı

Bakanlık isimlerini açıklamıştı... Hileli ürün satan mekanlar tıklım tıklım!

Bakanlık isimlerini açıklamıştı... Hileli ürün satan mekanlar tıklım tıklım!

TEM'de feci kaza: Yaralı polisler var!

TEM'de feci kaza: Yaralı polisler var!

Süleyman Soylu: Türkiye'de 'OHAL kalksın' diyenleri anlamıyorum

Süleyman Soylu: Türkiye'de 'OHAL kalksın' diyenleri anlamıyorum

İstanbul'da yürüyen merdivene düşmüştü! 'Parçalara ayrılacağım diye düşündüm'

İstanbul'da yürüyen merdivene düşmüştü! 'Parçalara ayrılacağım diye düşündüm'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son işlerinde yakayı ele verdiler! Kasa hırsızı çift İstanbul'da yakalandı

Son işlerinde yakayı ele verdiler! Kasa hırsızı çift İstanbul'da yakalandı

Adana'da tefeci operasyonunda 12 tutuklama

Adana'da tefeci operasyonunda 12 tutuklama

Bağcılar'da silahlı saldırı: 1 polis ağır yaralı

Bağcılar'da silahlı saldırı: 1 polis ağır yaralı

TEM'de feci kaza: Yaralı polisler var!

TEM'de feci kaza: Yaralı polisler var!

İstanbul'da yürüyen merdivene düşmüştü! 'Parçalara ayrılacağım diye düşündüm'

İstanbul'da yürüyen merdivene düşmüştü! 'Parçalara ayrılacağım diye düşündüm'

Çorum’da 15 yaşındaki iki kız çocuğu 1 haftadır kayıp

Çorum’da 15 yaşındaki iki kız çocuğu 1 haftadır kayıp

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.