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Diyarbakır’da trafik kazası: 7 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.04.2018 21:31 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.Olay, Çınar ilçesine bağlı Ovabağ Mahallesinde akşam saatlerinde meydana geldi.

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.
Olay, Çınar ilçesine bağlı Ovabağ Mahallesinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç ile karşı yönden gelen otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan 7 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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