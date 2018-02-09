Diyarbakır’da uyuşturucu tacirlerine şafak operasyonu: 6 gözaltı

Diyarbakır’da, uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı şafak operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, uyuşturucu ticareti yapmak suçundan araması bulunan şahıslara yönelik çalışma yaptı. Bu çerçevede, Asayiş Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinden 200 polisle, 15 ayrı adrese şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere ulaştıktan sonra kapıları çalan güvenlik güçleri, yaptıkları çalışmada, farklı adreslerde araması bulunan 6 şüphelinin evde olduğunu belirledi. Kimlik tespitinin ardından şahıslar, gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Araması bulunmasına rağmen ikametlerinde bulunmayan şahıslar için de tutanak hazırlayan polis, komşuları ve ev halkının imzasından sonra hanelerden ayrıldı.

Operasyonların devam edeceği belirtildi.