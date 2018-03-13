Diyarbakır’da yaralı asker sayısı 4’e yükseldi

Diyarbakır’ın Dicle ve Elazığ’ın Aracık ilçeleri kırsalında terör örgütü PKK’ya yönelik yürütülen operasyonda yaralanan asker sayısı 4’e yükseldi.
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