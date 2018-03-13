HABER

Diyarbakır’da yaralı asker sayısı 4’e yükseldi

YAŞAM HABERLERİ  | 13.03.2018 15:40 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Dicle ve Elazığ’ın Aracık ilçeleri kırsalında terör örgütü PKK’ya yönelik yürütülen operasyonda yaralanan asker sayısı 4’e yükseldi.

Diyarbakır’ın Dicle ve Elazığ’ın Aracık ilçeleri kırsalında terör örgütü PKK’ya yönelik yürütülen operasyonda yaralanan asker sayısı 4’e yükseldi.

Taksim'de silah sesleri!Taksim'de silah sesleri!
Rusya'nın en güzel kızını böyle seçiyorlarRusya'nın en güzel kızını böyle seçiyorlar
İçtiğiniz su ne kadar temiz?İçtiğiniz su ne kadar temiz?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'den sert açıklama: İlişkiler kopma noktasında

Türkiye'den sert açıklama: İlişkiler kopma noktasında

İran'da düşen uçağın pilotunun son ses kaydı ortaya çıktı

İran'da düşen uçağın pilotunun son ses kaydı ortaya çıktı

Arda Turan ve Aslıhan Doğan'ın nikahının detayları ortaya çıktı! Neden müzik çalınmadı?

Arda Turan ve Aslıhan Doğan'ın nikahının detayları ortaya çıktı! Neden müzik çalınmadı?

Mina Başaran’ın bilinmeyenlerini anlattı

Mina Başaran’ın bilinmeyenlerini anlattı

Ali Ağaoğlu'nun paraları cebine sığmadı

Ali Ağaoğlu'nun paraları cebine sığmadı

Ahmet Çakar Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin skorunu verdi

Ahmet Çakar Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin skorunu verdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yüksekova'da köylülerle VEDAŞ ekipleri arasında 'sayaç' gerginliği

Yüksekova'da köylülerle VEDAŞ ekipleri arasında 'sayaç' gerginliği

Van’da 2 bin 750 paket kaçak sigara ele geçirildi

Van’da 2 bin 750 paket kaçak sigara ele geçirildi

Diyarbakır'da PKK tuzağı: 2 şehit, 5 yaralı

Diyarbakır'da PKK tuzağı: 2 şehit, 5 yaralı

Sarhoş kavgasında CHP binası zarar gördü

Sarhoş kavgasında CHP binası zarar gördü

6'ncı katta mahsur kalan işçileri itfaiye kurtardı

6'ncı katta mahsur kalan işçileri itfaiye kurtardı

Otobüsteki yolcunun çantasından 43 parça tarihi eser çıktı

Otobüsteki yolcunun çantasından 43 parça tarihi eser çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.