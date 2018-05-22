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Diyarbakır'da yarım saatlik yağış yaşamı olumsuz etkiledi

YAŞAM HABERLERİ  | 22.05.2018 21:41 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR merkezde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış, başta Diyarbakır-Şanlıurfa karayolu olmak üzere yaşamı olumsuz etkiledi.

Diyarbakır'da yarım saatlik yağış yaşamı olumsuz etkiledi

Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR merkezde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış, başta Diyarbakır-Şanlıurfa karayolu olmak üzere yaşamı olumsuz etkiledi. Yağmur suları karayolunu ve caddeleri kaplarken, trafik akışında sıkıntılar yaşandı. Yağış nedeniyle köprülü kavşağın altı su dolunca, polis trafik akışını köprünün üzerinden vermek zorunda kaldı.
Merkez Kayapınar ile Bağlar ilçelerinin bazı bölgelerinde saat 18.30 sıralarında etkili olan ve yaklaşık yarım saat süren sağanak yağış, yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanak ve dolu yağışı nedeniyle özellikle Diyarbakır-Şanlıurfa karayolunun kent girişinde trafik akışında ciddi sıkıntılar yaşanırken, yağmur suları karayolunu basarak trafik akışını engelledi. Diyarbakır-Şanlıurfa karayolu üzerinde bulunan Doğum Hastanesi kavşağının alt geçidinin yağmur suları ile dolması üzerine polisler, alt geçide giren yolları trafiğe kapattı. Trafik akışı kavşağın üzerindeki yollardan verilirken, alt geçide dolan suyun tahliye çalışması sürüyor.

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Diyarbakır'da yarım saatlik yağış yaşamı olumsuz etkiledi

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