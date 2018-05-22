Diyarbakır'da yarım saatlik yağış yaşamı olumsuz etkiledi

Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR merkezde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış, başta Diyarbakır-Şanlıurfa karayolu olmak üzere yaşamı olumsuz etkiledi. Yağmur suları karayolunu ve caddeleri kaplarken, trafik akışında sıkıntılar yaşandı. Yağış nedeniyle köprülü kavşağın altı su dolunca, polis trafik akışını köprünün üzerinden vermek zorunda kaldı.
Merkez Kayapınar ile Bağlar ilçelerinin bazı bölgelerinde saat 18.30 sıralarında etkili olan ve yaklaşık yarım saat süren sağanak yağış, yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanak ve dolu yağışı nedeniyle özellikle Diyarbakır-Şanlıurfa karayolunun kent girişinde trafik akışında ciddi sıkıntılar yaşanırken, yağmur suları karayolunu basarak trafik akışını engelledi. Diyarbakır-Şanlıurfa karayolu üzerinde bulunan Doğum Hastanesi kavşağının alt geçidinin yağmur suları ile dolması üzerine polisler, alt geçide giren yolları trafiğe kapattı. Trafik akışı kavşağın üzerindeki yollardan verilirken, alt geçide dolan suyun tahliye çalışması sürüyor.
FOTOĞRAFLI
Fatih Portakal'dan İYİ Parti'ye Yusuf Halaçoğlu eleştirisi!
Mevlüt Çavuşoğlu'ndan dikkat çeken açıklama: 1,8 milyar ümmet, Recep Tayyip Erdoğan’ın seçilmesi için dua ediyor
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren haber! LGS giriş belgeleri açıklandı!
Suudi Arabistan'da darbe çağrısı: Selman'ı devirin
WhatsApp kullanıcılarına güzel haber! Video konferans özelliği test ediliyor
15 yıldır su içemiyordu! Sırrı nihayet çözüldü!
Rus turistler Türkiye'den vazgeçemiyor
İsveç'te hükümet kararı ile evlere 'savaş uyarısı' broşürleri dağıtılıyor
İstanbul'da Ümraniye Devlet Hastanesi önünde silahlı saldırı! Karı-koca kurtarılamadı...
Kuaförüyle basıldığı o anları anlattı!
Erdoğan: Prensiplerimize dikkat etmeyenleri listeye almadık
Muharrem İnce'den Erdoğan'a suikast iddiasına dikkat çeken yorum
Okuyucu Yorumları 0 yorum