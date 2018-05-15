Diyarbakır'da yük treni otomobile çarptı: 1 ağır yaralı

Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da, hemzemin geçitte yük treninin çarptığı otomobildeki kadın ağır yaralandı.
Kaza akşam saatlerinde, Huzurevleri Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte meydana geldi. Merkez Yenişehir ilçesinden merkez Bağlar ilçesine giden otomobile, hemzemin geçitte yük treni çarptı. Trenin çarpması sonucu otomobil bir süre sürüklenirken, araçta bulunan bir kadın ağır yaralandı. Bölgeye sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılan kadının sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
FOTOĞRAFLI
Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian: 'Savaş çıkabilir'
Gümüşhane Üniversitesi laboratuvarında patlama: 1 öğrenci yaralandı
TBMM'de 3 partiden İsrail'in katliamına karşı ortak bildiri! HDP imza vermedi
İsrail'in Belçika Büyükelçisi'nden skandal sözler: Filistin'de öldürdüğümüz herkes teröristti
Aytuğ Atıcı'dan 'Neden aday olmadınız?' sorusuna yanıt: Ben Sağlık Bakanı olacağım
Canlı yayında nesli tükenen hayvanları yiyordu! Ünlü Youtuber tutuklandı
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan İsrail tepkisi! Hükümete 4 maddelik çağrı
İlahiyatçı Hayrettin Karaman'dan şok çıkış: Abla ölmüşse baldız ile evlenmek caizdir
Fitness modeli Jen Selter bu kez İstanbul'da
Gaziosmanpaşa'da silahlı çatışma! 1 ölü, 1 yaralı
Okuyucu Yorumları 0 yorum