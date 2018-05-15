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Diyarbakır'da yük treni otomobile çarptı: 1 ağır yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.05.2018 18:42 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'da, hemzemin geçitte yük treninin çarptığı otomobildeki kadın ağır yaralandı.

Diyarbakır'da yük treni otomobile çarptı: 1 ağır yaralı

Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da, hemzemin geçitte yük treninin çarptığı otomobildeki kadın ağır yaralandı.
Kaza akşam saatlerinde, Huzurevleri Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte meydana geldi. Merkez Yenişehir ilçesinden merkez Bağlar ilçesine giden otomobile, hemzemin geçitte yük treni çarptı. Trenin çarpması sonucu otomobil bir süre sürüklenirken, araçta bulunan bir kadın ağır yaralandı. Bölgeye sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılan kadının sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Diyarbakır'da yük treni otomobile çarptı: 1 ağır yaralı

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