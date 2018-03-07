Diyarbakır'da zehirlenme şüphesi ile 20 öğrenci hastaneye kaldırıldı

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR merkez Sur ilçesindeki Tevfik Fikret Ortaokulu'nda eğitim gören bazı öğrenciler, zehirlenme şüphesi üzerine ambulanslarla Selahattini Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Merkez Sur ilçesi Melik Ahmet Caddesi üzerinde bulunan Tevfik Fikret Ortaokulu'nda eğitim gören bazı öğrneciler kusma ve mide bulantısı şikayeti üzerine çağrılan ambulanslar ile Selahattini Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yetkililer, taşımalı eğitimin olmadığı ve okulda yemek verilmediğini belirtirken, öğrencilerin okul kantininden aldıkları yiyeceklerden zehirlenmiş olma ihtimali üzerine kantindeki yiyeceklerin son kullanma tarihlerinin incelendiğini ancak, tarihi geçmiş ürün olmadığını söyledi. Birbirlerinden etkilendikleri söyleyen 20 öğrencinin hastanedeki tetkiklerinin sürdüğü öğrenildi.
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