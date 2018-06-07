Diyarbakır'da zincirleme kaza: 2 ölü, 3 yaralı

Burak EMEK/DİYŞARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da yolcu otobüsü, otomobil ve taksinin karıştığı zincirleme kazada, 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Kaza, saat 12.00 sıralarında Diyarbakır- Şanlıurfa karayolunda Doğum Hastanesi köprülü kavşağı yakınında meydana geldi. Şanlıurfa yönünden gelen henüz sürücüsü belirlenemeyen 21 TT 0806 plakalı taksi, 21 BJ 401 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan taksi, karşı yöne geçerek 60 BF 660 plakalı yolcu otobüsü ile çarpıştı. Kazada, 2 kişi yaşamını yitirdi, 1'i ağır, 3 kişi de yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.
Kaza nedeniyle kapanan Diyarbakır- Şanlıurfa karayolu, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.
Kazada ölen ve yaralananların kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
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