Diyarbakır'da zincirleme kaza: 3 ölü, 2 yaralı (2)

ÖLÜ SAYISI 3'E ÇIKTI

Diyarbakır'da, yolcu otobüsü, otomobil ve taksinin karıştığı zincirleme kazada yaşamını yitirenlerin sayısı 3'e yükseldi. Kazada, takside yolcu olarak bulunan Azize A., ile Birgül Y. olay yerinde, taksi şoförü Abdurahim A. ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Bu arada, kazaya karışan otobüs şoförünün, ifadesine başvurulmak üzere emniyete götürüldüğü öğrenildi.

