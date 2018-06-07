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Diyarbakır'da zincirleme kaza: 3 ölü, 2 yaralı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 07.06.2018 16:45 | Son Güncelleme

ÖLÜ SAYISI 3'E ÇIKTI Diyarbakır'da, yolcu otobüsü, otomobil ve taksinin karıştığı zincirleme kazada yaşamını yitirenlerin sayısı 3'e yükseldi.

ÖLÜ SAYISI 3'E ÇIKTI
Diyarbakır'da, yolcu otobüsü, otomobil ve taksinin karıştığı zincirleme kazada yaşamını yitirenlerin sayısı 3'e yükseldi. Kazada, takside yolcu olarak bulunan Azize A., ile Birgül Y. olay yerinde, taksi şoförü Abdurahim A. ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Bu arada, kazaya karışan otobüs şoförünün, ifadesine başvurulmak üzere emniyete götürüldüğü öğrenildi.

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