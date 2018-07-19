Diyarbakır'daki 800 yıllık köprü tarihe meydan okuyor

Mehmet TÜRK- Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR merkez Hantepe köyü yakınlarındaki Devegeçidi Nehri üzerinde kurulu 800 yıllık köprü, tarihe meydan okuyor. Halen üzerinden araçların geçtiği köprüde incelemelerde bulunan Diyarbakır Müze Müdürü Vehbi Yurt, köprüdeki 2 kitabenin çeviri çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Çalışmalar tamamlandığında elimizde net bilgiler olacak" dedi.

Merkeze 30 kilometre mesafedeki Hantepe ve Cümeki köyleri arasından geçen Devegeçidi Nehri üzerinde, 12'nci yüzyılda yapıldığı belirtilen Karaköprü, 800 yıllık geçmişine karşın, sağlamlığı ile tarihe meydan okuyor. Yaklaşık 120 metre uzunluğundaki 7 gözlü köprünün, her iki ucunda Arapça yazılı 2 kitabe bulunuyor. Köprünün tam ortasındaki ayakta da hilal şeklinde ve hangi dilde yazıldığı anlaşılamayan bir yazıt bulunuyor. Bu yazıtın üst ve alt tarafının defineciler tarafından tahrip edildiği görüldü. Dicle nehri kıyısında bulunan tarım arazilerinin içerisinde yer alan köprü, çevresindeki ağaçlarla birlikte muhteşem bir manzara oluşturuyor.

Bölgede incelemelerde bulunan Diyarbakır Müze Müdürü Vehbi Yurt, köprünün tescilli olduğunu, ancak köprü ile ilgili yeterli arşiv çalışması yapılmadığını söyledi. Köprüde ölçümler yaparak, çeşitli notlar alan Yurt, şöyle konuştu:

"Bu köprü, merkeze bağlı Hantepe köyü sınırları içerisinde yer alıyor. Yapım tekniği, kullanılan malzemelere baktığımız zaman Diyarbakır'ın sembolü haline gelen On Gözlü Köprü ile aynı teknikte ve malzemeden olduğu görülüyor. Bazalt taştan yapılmış olup, inşa tarihi hakkında bilgi vermek gerekirse, köprünün üzerinde 2 yerde geçen Arapça yazılı kitabe var. Ama köprü bizim tahminlerimize göre 11-12'inci yüzyılda inşa edilmiş bir köprüdür. Diyarbakır'daki köprülerle benzer olan özellikleri; hem mimari, kullanılan teknik, hem gözleri, yapımında kullanılan yuvarlak ve sivri kemerlerden yola çıkarak köprünün 12'nci yüzyılda yapıldığını söyleyebiliriz. Kemer açıklığı 8 metre, nehirden 9 metre bir yüksekliği bulunmakta. Üzerinde 1934 tarihi var bu tarihte küçük çaplı bir restore edildiği belli. Yaklaşık 15 yıl öncesinden de restorasyon geçirdiğini tahmin ediyoruz. Daha yeni tespit çalışmaları aşamasındayız. Biraz daha arşiv çalışması yaptıktan sonra biraz daha elimizde net bilgiler olacak. Bu köprü Hantepe ve Cümeki köylerini birbirine bağlıyor. Devegeçidi nehri üzerinde kurulu ve şu an faal olarak kullanılıyor. Diyarbakır ili merkezde 2 ciltlik bir kültür envanteri çıkardık. Bakacağız, büyük bir ihtimalle tescillidir. Çünkü restorasyon çalışması yapılmış, tescilli eserlerde restore çalışması yapılıyor çünkü. Daha sonra çıkaracağımız kültür envanterine ekleyerek, biraz daha belgelemele kapsamında çalışma yapacağız."

Müze Müdürü Vehbi Yurt, inceleme, belgeleme ve arşiv çalışmaları tamamlandıktan sonra tarihi köprünün koruma altına alınarak turizme kazandırılması için çaba harcayacaklarını söyledi.