Diyarbakır’daki asayiş uygulaması

Diyarbakır’da bin polis, dedektör köpek ve hava desteği ile yapılan asayiş uygulamasında, bir adet ruhsatsız tabanca ile silahlı yağma suçlamalarından araması olan 2 kişi yakalandı.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Narkotik Şube Müdürlüğü, Güvenlik Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Çocuk Şube Müdürlüğü ile Havacılık Şube Müdürlüğünde görevli polislerden oluşan yaklaşık bin kişilik ekip, dedektör köpeklerle kent genelinde asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

Uygulama sonunda, gece vakti silahlı yağma ve silahla yağma suçundan aranması olan 2 ayrı şahıs yakalanırken, bir şahsın yapılan üst aramasında 1 adet Zoraki marka 7,65 milimetre ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Bir şahıs üzerinden bir fişek toz esrar ele geçirilirken, iki araç sürücüsüne toplamda 4 bin 36 lira trafik cezası kesildi. Ayrıca, 17 yoklama kaçağı/bakaya şahsa askerlik yönünden gerekli tebliğ işlemi yapıldı.