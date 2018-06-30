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Diyarbakır'ın 5 ilçesinde narko-terör operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 30.06.2018 10:55 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'ın Kocaköy, Hani, Lice, Hazro ve Kulp ilçeleri kırsalında, 27 Haziran'da başlatılan narko-terör operasyonu, dün akşam saat 23.00'te tamamlandı.

Diyarbakır'ın 5 ilçesinde narko-terör operasyonu

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'ın Kocaköy, Hani, Lice, Hazro ve Kulp ilçeleri kırsalında, 27 Haziran'da başlatılan narko-terör operasyonu, dün akşam saat 23.00'te tamamlandı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda, 4 tabanca ve bu silahlara ait mühimmat, 429 bin 100 kök kenevir bitkisi ile toplam 36 kilo 15 gram esrar ele geçirildi.
Beş ilçe kırsalında düzenlenen narko-terör operasyonu ile ilgili Diyarbakır Valiliği'nce bugün yapılan yazılı açıklamada, "Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca, Diyarbakır İli Kocaköy, Hani, Lice, Hazro ve Kulp ilçeleri mülki sınırları içerisinde, 27 Haziran 2018 Çarşamba günü saat 22.00'dan itibaren Jandarma Komando Timleri ve Güvenlik Korucularıyla icrasına başlanılan Bayrak-88 Şehit J.Uzm.Çvş. Uğur Sağlam Operasyonu, 29 Haziran 2018 Cuma günü saat 23.00 itibariyle başarıyla tamamlanmıştır. Söz konusu operasyonel faaliyet esnasında; Lice ilçesi Çavundur Köyü'nde 28 Haziran 2018 Perşembe günü icra edilen temas ve adli arama faaliyeti neticesinde; 4 adet tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 10 adet tabanca şarjörü, 1 adet tabanca susturucusu, 1 adet tabanca dipçiği, 56 adet 9 mm çapında fişek, 6 adet 7,62 mm. çapında fişek, 8 adet av tüfeği fişeği, 1 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet taşınabilir hard disk, 9 adet USB bellek ve 1 adet CD bulunmuş, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı gereğince anılan suç delilleriyle iltisaklı 5 şüpheli gözaltına alınmış, anılan malzemeler muhafaza altına alınmıştır" denildi.
Narko-terörizm kapsamında yapılan çalışmalarla ilgili olarak da açıklamada, "Narko-terörizmle mücadele faaliyetleri kapsamında, icra edilen temas ve adli arama faaliyetleri neticesinde, 429 bin 100 kök kenevir bitkisi ile 5,35 kg kubar, 30,8 kg toz olmak üzere toplam 36,15 kg esrar maddesi ele geçirilmiştir. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı gereğince esrar maddeleri muhafaza altına alınmış, kenevir bitkileri numune alınmasını müteakip, yerinde imha edilmiştir. Operasyon bölgesi içerisindeki meskun mahallerde yetkili makamlardan alınan karar uyarınca 11 konut ve eklentisinde adli arama faaliyeti gerçekleştirilmiş, 218 şahıs ve 5 aracın Jandarma Asayiş Bilgi Sistemi (JABS) marifetiyle, KİHBİ, UYAP ve ASAL sorgulamaları yapılmış, 6 şüpheli hakkında gerekli yasal işlem başlatılmıştır. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir" bilgisine yerverildi.

FOTOĞRAFLI

Diyarbakır'ın 5 ilçesinde narko-terör operasyonuDiyarbakır'ın 5 ilçesinde narko-terör operasyonuDiyarbakır'ın 5 ilçesinde narko-terör operasyonuDiyarbakır'ın 5 ilçesinde narko-terör operasyonu

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