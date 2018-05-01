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Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde 2 kişi boğularak hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 01.05.2018 21:01 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'ın Eğil ilçesinde 20 yaşındaki Bilal İritaş düştüğü Dicle Nehri Baraj Gölü'nde, 7 yaşındaki Abdulaziz Kızıl ise sulama kanalında boğularak hayatını kaybetti.

DİYARBAKIR,(DHA) - DİYARBAKIR'ın Eğil ilçesinde 20 yaşındaki Bilal İritaş düştüğü Dicle Nehri Baraj Gölü'nde, 7 yaşındaki Abdulaziz Kızıl ise sulama kanalında boğularak hayatını kaybetti.
Diyarbakır'ın Eğil ilçesindeki Dicle Nehri Baraj Gölü'ne piknik yapmaya giden giden 20 yaşındaki Bilal İritaş, öğlen saatlerinde dengesini kaybederek suya düştü. Suya düştükten sonra akıntıyla birlikte gözden kaybolan İritaş'ın bulunması için vatandaşlar seferber oldu. Vatandaşların çabalarının sonuç vermemesi üzerine Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Dalgıç ekipleri olay yerine sevk edildi. Yapılan arama çalışmalarının ardından İritaş'ın cansız bedenine ulaşıldı.
Öte yandan Eğil ilçesinde meydana gelen bir başka olayda 7 yaşındaki Abdulaziz Kızıl da Yatır Mahallesi bölgesinde dengesini kaybederek sulama kanalına düştü. Çevredeki vatandaşlar tarafından sulama kanalından çıkarılan Abdülaziz Kızıl, ambulansla Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Küçük çocuk, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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