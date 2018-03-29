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Diyarbakır’ın Hazro ilçesinde bir grup terörist, görev değişimine giden güvenlik güçlerini taşıyan araca saldırdı. Yaralıların olduğu bölgeye ambulanslar sevk edildi.

YAŞAM HABERLERİ  | 29.03.2018 14:28 | Son Güncelleme

IHAAW142131-ASA/29-03-2018 - Diyarbakır’ın Hazro ilçesinde bir grup terörist, görev değişimine giden güvenlik güçlerini taşıyan araca saldırdı. 29.03.2018 14:21:31 TSI NNNN

IHAAW142131-ASA/29-03-2018

- Diyarbakır’ın Hazro ilçesinde bir grup terörist, görev değişimine giden güvenlik güçlerini taşıyan araca saldırdı. Yaralıların olduğu bölgeye ambulanslar sevk edildi.

29.03.2018 14:21:31 TSI
NNNN

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