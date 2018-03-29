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Diyarbakır’ın Hazro ilçesinde güvenlik güçlerine saldırdıktan sonra kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için başlatılan operasyonda 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

YAŞAM HABERLERİ  | 29.03.2018 19:57 | Son Güncelleme

IHAAW194923-ASA/29-03-2018 - Diyarbakır’ın Hazro ilçesinde güvenlik güçlerine saldırdıktan sonra kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için başlatılan operasyonda 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. 29.03.2018 19:49:23 TSI NNNN

IHAAW194923-ASA/29-03-2018

- Diyarbakır’ın Hazro ilçesinde güvenlik güçlerine saldırdıktan sonra kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için başlatılan operasyonda 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

29.03.2018 19:49:23 TSI
NNNN

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