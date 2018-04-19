IHAAW071805-ASA/19-04-2018

- Diyarbakır’ın Kulp ilçesi Yaylak mezrası mülki sınırları içerisinde, Jandarma Komando Timleri ve Güvenlik Korucu Timleriyle bir grup teröristle sağlanan temas neticesinde 4 terörist ölü olarak etkisiz hale getirilmiştir.

19.04.2018 07:18:05 TSI

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