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Diyarbakır’ın Kulp ilçesi Yaylak mezrası mülki sınırları içerisinde, Jandarma Komando Timleri ve Güvenlik Korucu Timleriyle bir grup teröristle sağlanan temas neticesinde 4 terörist ölü olarak etkisiz hale getirilmiştir.

YAŞAM HABERLERİ  | 19.04.2018 07:24 | Son Güncelleme

IHAAW071805-ASA/19-04-2018 - Diyarbakır’ın Kulp ilçesi Yaylak mezrası mülki sınırları içerisinde, Jandarma Komando Timleri ve Güvenlik Korucu Timleriyle bir grup teröristle sağlanan temas neticesinde 4 terörist ölü olarak etkisiz hale getirilmiştir. 19.04.2018 07:18:05 TSI NNNN

IHAAW071805-ASA/19-04-2018

- Diyarbakır’ın Kulp ilçesi Yaylak mezrası mülki sınırları içerisinde, Jandarma Komando Timleri ve Güvenlik Korucu Timleriyle bir grup teröristle sağlanan temas neticesinde 4 terörist ölü olarak etkisiz hale getirilmiştir.

19.04.2018 07:18:05 TSI
NNNN

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