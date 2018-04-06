IHAAW170025-ASA/06-04-2018

- Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde 1 güvenlik korucusunun şehit edildiği, 5 güvenlik korucusu ve 1 vatandaşın yaralandığı saldırının faili olan 2 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerden “Demhat Cilo” kod adlı Eyüp Çelik’in İçişleri Bakanlığının 1 milyon TL ödüllü yeşil listede arandığı öğrenildi.

06.04.2018 17:00:25 TSI

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