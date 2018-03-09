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Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesinde patlama meydana geldi. Yaralıların bulunduğu bölgeye ambulanslar sevk edildi.

YAŞAM HABERLERİ  | 09.03.2018 11:37 | Son Güncelleme

IHAAW113056-ASA/09-03-2018 - Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesinde patlama meydana geldi. 09.03.2018 11:30:56 TSI NNNN

IHAAW113056-ASA/09-03-2018

- Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesinde patlama meydana geldi. Yaralıların bulunduğu bölgeye ambulanslar sevk edildi.

09.03.2018 11:30:56 TSI
NNNN

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