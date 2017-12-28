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'Diyarbakırlı cesur' araç kiralayıp 'Hırsızlık turnesi'ne çıkmış

YAŞAM HABERLERİ | 28.12.2017 14:36 | Son Güncelleme 1 saat önce

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da yakalanan C.Ç.'nin, kiraladığı araçla Diyarbakır'dan Antalya'ya geldiği ve birçok ilde hırsızlık olayına karıştığı ortaya çıktı. 'Diyarbakırlı cesur' olarak bilinen C.Ç., emniyette ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.

Antalya'nın Kepez ve Muratpaşa ilçelerindeki iki evden telefon ve tablet çalınması üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kapsamlı araştırma başlattı. Olayların meydana geldiği mahallelerdeki onlarca kamera görüntüsünü inceleyen ekipler, şüphelinin çok sayıda suçtan kaydı bulunan C.Ç. olduğunu belirledi. Diyarbakır'da otomobil kiralayıp, Antalya'ya geldiği belirtilen C.Ç'nin adresini tespit eden ekipler, operasyonla şüpheliyi gözaltına aldı. Birçok ilde hırsızlık olayına karışan Ç.C.'nin çok sayıda suç kaydı bulunduğu ve 'Diyarbakırlı cesur' olarak bilindiği ortaya çıktı. Sağlık kontrolünden geçirilen C.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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