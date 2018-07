'Do the shiggy' tehlikesi büyüyor! Dans eden genç kız canından oldu

Gençlerin son dönemdeki en büyük eğlencelerinden olan 'Do the shiggy' çılgınlığı, sosyal medyada hızla yayılmaya devam ediyor. Birçok kişi tarafından yapılan ve dünya çapında ünlenen 'Do the shiggy'nin yarattığı tehlike ise çok büyük.

İnternet siteleri üzerinden yayılan videoda, arabadan inerek müzik eşliğinde dans eden bir genç kıza başka bir aracın çarptığı görüntüler bu tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi.

HÜLYA AVŞAR OLAY YARATTI

'Do the Shiggy' olarak bilinen dans akımına Hülya Avşar da katıldı. Tatil yaptığı Ayvalık'ta hareket halindeki aracından inip yolda dans eden Hülya Avşar, bu görüntüleri de Instagram'a yükledi.

Görüntüler hızla yayılırken Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, Hülya Avşar'ın trafiği tehlikeye düşürme ihtimaline karşın inceleme yapılması talimatı verdi.

İnceleme sonunda hareket eden otomobilin sürücü koltuğunda birileri oturmuyorsa, Hülya Avşar'a 235 TL para cezası verilecek.

Ayrıca cezai işlem uygulanacak olursa Hülya Avşar, polis nezaretinde Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kontrole getirilmesi de gündeme gelecek.