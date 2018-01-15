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Doçentin öğrencisine kafa attığı iddiasına üniversiteden soruşturma

YAŞAM HABERLERİ | 15.01.2018 16:33 | Son Güncelleme 3 saat önce

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Mühendislik Fakültesi Dekanlığı, Doç. Dr. O.Y.'nin öğretmenevinde çıkan tartışmada öğrencileri Enes Döngelli'ye (20) kafa attığı iddiasıyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.Geçen günlerde öğretmenevinde meydana gelen olayda arkadaşlarıyla okey oynayan BEÜ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Enes Döngelli, tartıştıkları Doç. Dr. O.Y.'nin kendisine kafa attığını iddia ederek şikayetçi oldu. Darp raporu alan Döngelli, ifadesinde okey oynadıkları sırada arkadaşı K.A.A., masaya yanlış taş atınca küfür ettiğini, yan masada eşiyle oturan BEÜ Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. O.Y.'nin yanlarına gelerek arkadaşının kulağını çektiğini ileri sürdü. Özür dilemelerine rağmen O.Y.'nin tepkisini sürdürdüğünü ve kendisine kafa attığını anlatan Döngelli,burnunun kanadığını söyledi.BEÜ Mühendislik Fakültesi Dekanlığı, olayın duyulmasının ardından soruşturma başlattı. Dekanlıktan yapılan açıklamada, olayın araştırıldığı ifade edildi.

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