Dodurga'da sepetli motosiklet kaza yaptı; 1 ölü, 1 yaralı

Mustafa ULUSOY/DODURGA (Çorum), (DHA)- ÇORUM'un Dodurga ilçesinde toprak yolda virajı alamayarak 6 metre yükseklikten yuvarlanan sepetli motosikletin sürüsü yaralandı, yanındaki eşi ise yaşamını yitirdi.

Kaza, Dodurga ilçesi Tutuş köyü Seki Yaylası'nda meydana geldi. Toprak köy yolunda ilerleyen A.E. (76) yönetimindeki 19 EH 883 plakalı sepetli motosiklet, girdiği virajı alamayınca, 6 metre yükseklikten yuvarlandı. Kazada, A.E. yaralanırken, eşi R.E. (76) ise olay yerinde yaşamını yitirdi.

A.E., çağırılan ambulansla Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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