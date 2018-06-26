Doğa yürüyüşünde kayalıklardan düşerek yaralandı

FETHİYE (Muğla), (DHA) - MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, bir grup doğaseverle yürüyüşe çıkan Yetim Çelik (51), kayalıklardan düşmesi sonucu ağır yaralandı. Çelik, düştüğü yerden karadan çıkarılamayınca Sahil Güvenlik 65 Bot Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.
Fethiye'ye tatile gelen Yetim Çelik, dün saat 19.00'da, bir grup doğaseverle Karagözler Mahallesi Büyük Boncuklu Koyu mevkisinde yürüyüşe çıktı. Ormanlıkta yürüyüş sırasında dengesini kaybeden Çelik, kayalıklardan yaklaşık 40 metre yuvarlandı. Çelik'in yaralandığını gören arkadaşları, sağlık ekibinden yardım istedi. Düştüğü yere karadan ulaşımının zor olması nedeniyle sağlık görevlileri, Fethiye Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleriyle birlikte botla olay yerine ulaştı. Denize yakın alana düşen Yetim Çelik'e ilk müdahale, düştüğü yerde yapıldı. Sedyeyle sahil güvenlik botuna alınan Çelik, Büyük Boncuklu Koyu'na getirildi. Ambulansa konulan Çelik, Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yetim Çelik'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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