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Doğal gaz boru hattına sabotaj hazırlığındaki terörist öldürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 12.04.2018 11:21 | Son Güncelleme

AĞRI’da, Türkiye- İran doğal gaz boru hattına sabotaj hazırlığında olan terör örgütü PKK mensupları ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada, 1 terörist etkisiz hale getirildi.

Doğal gaz boru hattına sabotaj hazırlığındaki terörist öldürüldü

AĞRI, (DHA) - AĞRI’da, Türkiye- İran doğal gaz boru hattına sabotaj hazırlığında olan terör örgütü PKK mensupları ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada, 1 terörist etkisiz hale getirildi. Kaçan teröristlerin yakalanması için operasyonların sürdürüldüğü belirtildi.
Ağrı İl Jandarma Komutanlığı'nca 11 Nisan günü 'Şehit Uzman Jandarma Çavuş Göksel Koç 2018-16' operasyonu kapsamında, Doğubayazıt ilçesinin Uzunyazı köyünde Türkiye- İran doğal gaz boru hattına sabotaj hazırlığında olduğu belirlenen bir grup PKK'lı teröristle sıcak çatışmaya girildi. Çatışmada 1 terörist etkisiz hale getirilirken, M-16 piyade tüfeği, 2 el bombası, gece görüş kamerası, telsiz ve fişekler ele geçirildi. Güvenlik güçlerinin, kaçan teröristlerin yakalanması için bölgedeki operasyonlarını sürdürdüğü belirtildi.

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Doğal gaz boru hattına sabotaj hazırlığındaki terörist öldürüldüDoğal gaz boru hattına sabotaj hazırlığındaki terörist öldürüldü

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