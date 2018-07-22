Doğal gaz borusuna kendini astı

Feyzi DAVULCU/UŞAK, (DHA)- UŞAK'ta, 3 çocuk annesi Yeliz T. (35), evinde doğal gaz borusuna kendini iple asarak yaşamına son verdi.

Cumhuriyet Mahallesi Halk Konutları Sokak'ta 3 çocuğuyla birlikte yaşayan, bir restoranın mutfak bölümünde çalışan Yeliz T.'den haber alamayan iş arkadaşları, dün saat 17.40'da kontrol için eve gitti. Yeliz T.'nin doğal gaz borusuna asılı cesedi bulundu. Yeliz T.'nin cesedi, otopsi için Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Yeliz T.'nin çocuklarının ise evde olmadığı öğrenildi.

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