Doğal gaz tüpü yüklü TIR devrildi; sızıntı önlemi alındı

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'da sıvılaştırılmış doğal gaz tüpü yüklü TIR, virajda savrulup devrildi. Şoförün yara almadan kurtulduğu kazada, sızıntıya karşı itfaiye ekipleri önlem aldı.
Kaza, bugün sabah saatlerinde, Muğla- Marmaris karayolu Sakar Geçidi'nde meydana geldi. Fethiye'den Aydın'ın Nazilli ilçesine giden Emre Nemli yönetimindeki 42 CVY 98 plakalı TIR, virajda savrulup, refüjdeki beton bariyerlere çarparak yan yattı. Nemli'nin yara almadan kurtulduğu kazada, TIR'daki sıkıştırılmış doğal gaz tüplerinden bazıları yola savruldu.
Olay yerine gelen trafik polisleri, yolu tek taraflı trafiğe kapattı. TIR'da tüplerin içinde az miktarda sıvılaştırılmış doğal gaz olduğu belirlenince, sızıntı ihtimaline karşın Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı olay yerinde hazır bekletildi.
Tüpler vinç ile başka bir TIR'a yüklendi. Ardından kazada hasar gören araç, olay yerinden kaldırıldı, yol yaklaşık 3 saat sonra yeniden trafiğe açıldı.
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