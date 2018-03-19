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Doğalgaz boru hattı şantiyesinden 210 bin liralık kablo çaldılar

YAŞAM HABERLERİ  | 19.03.2018 16:45 | Son Güncelleme

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesindeki doğalgaz boru hattı şantiyesinden kimliği belirsiz kişilerce değeri yaklaşık 210 bin TL olan elektrik kabloları çalındı.Edinilen bilgiye göre olay, ilçenin Aksaklı mahallesinde meydana geldi.

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesindeki doğalgaz boru hattı şantiyesinden kimliği belirsiz kişilerce değeri yaklaşık 210 bin TL olan elektrik kabloları çalındı.
Edinilen bilgiye göre olay, ilçenin Aksaklı mahallesinde meydana geldi. Gece 02.00 sularında, doğalgaz boru hattı şantiyesinde görevli güvenlik personeli şantiye alanında bulunan elektrik kablolarının kesildiğini fark etti. Durumu jandarma ekiplerine bildiren güvenlik personeli, yaklaşık 210 bin TL değerindeki elektrik kablolarının kimliği belirsiz 8 ila 10 şahsın kestiği iddiasıyla şikayetçi oldu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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