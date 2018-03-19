Doğalgaz boru hattı şantiyesinden 210 bin liralık kablo çaldılar

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesindeki doğalgaz boru hattı şantiyesinden kimliği belirsiz kişilerce değeri yaklaşık 210 bin TL olan elektrik kabloları çalındı.
Edinilen bilgiye göre olay, ilçenin Aksaklı mahallesinde meydana geldi. Gece 02.00 sularında, doğalgaz boru hattı şantiyesinde görevli güvenlik personeli şantiye alanında bulunan elektrik kablolarının kesildiğini fark etti. Durumu jandarma ekiplerine bildiren güvenlik personeli, yaklaşık 210 bin TL değerindeki elektrik kablolarının kimliği belirsiz 8 ila 10 şahsın kestiği iddiasıyla şikayetçi oldu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Afrin'de patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var
İngiltere'den Afrin'e gitti! Terör örgütü öldürüldüğünü duyurdu
ÖSO Suriye uçağı düşürdüğünü açıkladı
Sedat Peker ÖSO'ya çelik yelek gönderdi! Dikkat çeken not
Bahçeli'ye ittifak şoku: Erdoğan'a oy vermeyiz!
Baba Vanga 2018 kehanetlerine bir yenisi daha eklendi
Katliam gibi kaza!
Okul önünde dehşet!
AK Parti Kongresi'nde kavga!
Okuyucu Yorumları 0 yorum