Doğalgaz patlamasında ev enkaza döndü: 1 ölü, 2 yaralı (3)

EVİN ÖNÜNDEN GEÇEN ELİF ÖLDÜ Bursa'da Bahar Mahallesi'nde bu sabah tek katlı evde meydana gelen patlamanın doğalgaz sıkışması sonucu meydana geldiği belirtildi. Patlama sırasında evin önünden geçen Elif Geldi'nin (18) yaşamını yitirdiği, yine yoldan geçen Şehmuz Bora ile evde bulunan Hikmet Güner'in yaralandığı bildirildi. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü sürüyor.