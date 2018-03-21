Doğalgaz patlamasında ev enkaza döndü: 1 ölü, 3 yaralı (3)

GENÇ KIZIN BABASI DA YARALANDI
Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen ve 18 yaşındaki Elif Geldi'nin hayatını kaybettiği kazada genç kızın babası İsa Geldi'nin de yaralandığı belirlendi. Olay sırasında başından hafif şekilde yaralanan İsa Geldi'nin de götürüldüğü Muradiye Devlet Hastanesi'nde yapılan tedaviden sonra taburcu edildiği öğrenildi.
PATLAMA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Bu arada ortalığı savaş alanına çeviren doğalgaz patlaması bir eve ait güvenlik kameralarına yansıdı. Saatler 08.31'i gösterdiğinde şiddetli bir patlamanın ardından ortalık toz bulutu içinde kalıyor. Ardından tek katlı ev enkaz yığını haline dönerken, hayatını kaybeden Elif Geldi de moloz yığınları altından çıkartılıyor.
Mehmet İNAN-Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,(DHA)-
Esenyurt'ta fabrika önünde silahlı saldırı!
İdlib'de katliam! Okul çıkışı öğrenciler hedef alındı!
İstanbul'da kaza! 2 şerit trafiğe kapandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş Sincar ve Münbiç açıklaması
Zinayla suçladıkları çifti kanalizasyon pisliğine buladılar
Genç kız fantezi kurbanı oluyordu! 10 cm'lik seks oyuncağı içine kaçtı
Erdoğan'dan son dakika ittifak açıklaması
ABD'de bombacı kendini havaya uçurdu
CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdüllatif Şener mi?
Facebook skandalı büyüyor! Gizli çekim görüntüler...
Kabil'de son dakika patlama! Çok sayıda ölü var
Yenilik sırası Instagram’da: Instagram hikayelerine yepyeni bir özellik geliyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum