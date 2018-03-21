Doğalgaz patlamasında hayatını kaybeden genç kıza son görev

Bursa’da, doğalgaz patlamasında hayatını kaybeden 18 yaşındaki Elif Geldi, son yolculuğuna uğurlandı.
Sabah saatlerinde Osmangazi’ye bağlı Bahar Mahallesi Ziyapaşa Sokak’ta Hikmet G.’ye (56) ait tek katlı evde doğalgaz patlaması meydana geldi. Çevredeki vatandaşlar ve babası tarafından enkaz altından çıkarılan 18 yaşındaki lise öğrencisi Elif Geldi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. İleride eczacı olmayı hedefleyen Geldi’nin cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.
Yapılan otopsinin ardından ailesi tarafından alınan genç kızın cenazesi mahalledeki Bahar Camii’ne getirildi. Elif Geldi, ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Hamitler Mezarlığı’na defnedildi. Cenazeye Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Geldi ailesinin yakınları ve sevenleri katıldı.
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