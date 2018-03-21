Doğalgaz patlamasında ölen kızın babası konuştu

Bursa’da bir evde meydana gelen doğalgaz patlamasında hayatını kaybeden 18 yaşındaki Elif Geldi’nin babası İsa Geldi, "Patlamanın olduğu yere gittiğimde kızım nefes alıyordu" dedi.
Merkez Osmangazi ilçesi Bahar Mahallesi Ziyapaşa Sokak’ta Hikmet G.’ye (56) ait tek katlı evde yaşanan doğalgaz patlaması sonucu hayatını kaybeden Elif Geldi’nin babası İsa Geldi, kızının son anlarını gördüğünü söyledi. Patlamanın yaşandığı sırada işyerinde olduğunu sesi duyunca koşa koşa olay yerine gittiğini ifade eden baba İsa Geldi, "Patlama sesini duyunca kalktım telefon ettim. Cevap vermeyince koşa koşa olay yerine gittim. Ben olay yerine gittiğimde kurtarma ekipleri kızımı çıkartıyorlardı. Çantasına baktım kitapları vardı. Enkazın altında kalmış ambulansla hastaneye götürdüler. Ben patlamadan 10 dakika sonra olay yerine gittim. Ben kızımın yanına gittiğimde nefes alıyor yaşıyordu" dedi.
Öte yandan patlamanın ev sahibi Hikmet G.’nin sabah ocağa çay koymak istemesi üzerine ocağı yakmasının ardından yaşandığı belirtildi. Vücudunda ikinci derece yanıklar oluşan Hikmet G’nin Şevket Yılmaz Hastanesinde kontrol altında tutulduğu öğrenildi.
Murat Genç ile Nazan Genç'in rekor tazminatlı boşanmasının sebebi belli oldu
Ankara'da 14 kişi için flaş karar!
Bomba iddia! Çiftlik Bank'ın 'Tosun'unu korku sardı! Oradan da kaçtı...
Şamil Tayyar'ın FETÖ iddiası AK Parti'yi karıştırdı
Mahir Ünal'dan canlı yayında kritik açıklamalar
Paris'in yeni krizi: Şişme bebek genelevi
ABD'den itiraf: Çin ve Rusya'nın o silahlarına karşı savunmamız yok
Skandal olay: 20 aylık bebek tecavüze uğradı, hastane polise bildirmedi
İstanbul'da ele geçirildi! Piyasa değeri 2 milyon lira
Lüks otelde tecavüz skandalı! Rus model, camdan atladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum