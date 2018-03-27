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Doğalgaz taşıyan TIR devrildi, yol kapandı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.03.2018 11:36 | Son Güncelleme

Ula Sakar geçidinde sıkıştırılmış doğalgaz tüpü taşıyan TIR virajı alamayarak devrildi.

Ula Sakar geçidinde sıkıştırılmış doğalgaz tüpü taşıyan TIR virajı alamayarak devrildi. TIR’ın üzerindeki tüplerden bazıları yola savrulurken, Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sızıntıya karşı olay yerinde hazır bekletildi.
Gece saat 03.00 sıralarında meydana Emre Nemli’nin kullandığı 42 CVY 98 plakalı TIR, Fethiye’den Aydın nazilli ilçesindeki dolum tesislerine seyir halinde iken Sakartepe rampasında virajı alamayarak orta refüjdeki beton bariyerlere çarparak yan yattı. Kaza sonrası TIR içindeki tüplerden bazıları yola savrulurken, olay yerine gelen polis trafik ekipleri yolu tek taraflı trafiğe kapattı. Yaklaşık üç saat trafik tek yönden verildi.
TIR’da yüklü kısıştırılmış doğalgaz tüplerinden üçte birinin dolu olduğu öğrenilirken, yola savrulan tüplerden sızıntı ihtimaline karşın Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri olay yerinde hazır bekletildi. Yola savrulan sıkıştırılmış doğalgaz tüpleri vinç ile başka bir TIR’a yüklenmesinin ardından kazada hasar gören araç olay yerinden kaldırıldıktan sonra yol trafiğe açıldı. TIR sürücüsü Emre Nemli’nin kazadan yara almadan kurtulduğu açıklandı.

Doğalgaz taşıyan TIR devrildi, yol kapandı

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Doğalgaz taşıyan TIR devrildi, yol kapandı

Doğalgaz taşıyan TIR devrildi, yol kapandı
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Doğalgaz taşıyan TIR devrildi, yol kapandı

Doğalgaz taşıyan TIR devrildi, yol kapandı
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Doğalgaz taşıyan TIR devrildi, yol kapandı

Doğalgaz taşıyan TIR devrildi, yol kapandı
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Doğalgaz taşıyan TIR devrildi, yol kapandı

Doğalgaz taşıyan TIR devrildi, yol kapandı
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Doğalgaz taşıyan TIR devrildi, yol kapandı

Doğalgaz taşıyan TIR devrildi, yol kapandı
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Doğalgaz taşıyan TIR devrildi, yol kapandı

Doğalgaz taşıyan TIR devrildi, yol kapandı
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Doğalgaz taşıyan TIR devrildi, yol kapandı

Doğalgaz taşıyan TIR devrildi, yol kapandı
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Doğalgaz taşıyan TIR devrildi, yol kapandı

Doğalgaz taşıyan TIR devrildi, yol kapandı
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Doğalgaz taşıyan TIR devrildi, yol kapandı

Doğalgaz taşıyan TIR devrildi, yol kapandı
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Doğalgaz taşıyan TIR devrildi, yol kapandı

Doğalgaz taşıyan TIR devrildi, yol kapandı
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