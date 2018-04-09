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Doğan Medya'da devir teslim töreni! Yıldırım Demirören'den ilk mesaj

YAŞAM HABERLERİ  | 09.04.2018 12:28 | Son Güncelleme

Doğan Grubu'nun devir teslim töreni Doğan Medya Center'da gerçekleştirildi. Törende Doğan Grubu Onursal Başkanı Aydın Doğan ve Yıldırım Demirören açıklamalarda bulundu. Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören, devir teslim töreni sırasında Doğan Grubu Onursal Başkanı Aydın Doğan'a plaket verdi.

Bağcılar'daki Hürriyet gazetesi binasında düzenlenen tören öncesi Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan'a, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören tarafından plaket verildi. Daha sonra devir teslim törenine geçildi.

Törene Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Yıldırım Demirören, Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyesi Meltem Demirören Oktay ve Tayfun Demirören ile aileler katıldı.

Törende ilk olarak Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fikret Bilâ konuştu. Bilâ, devrin her iki aile için hayırlı olmasını diledi.

AYDIN DOĞAN: DİLERİM, DEMRİÖREN...

Aydın Doğan ise, "Türk basınının amiral gemisini Demirören ailesine teslim ediyorum. Dilerim, Demirören uzun yıllar medyada yer alır ve daha da ileri taşır" diye konuştu.

YILDIRIM DEMİRÖREN: BÜYÜK DENİZLERE AÇILMA SIRASI BİZDE

Yıldırım Demirören de "Şimdi büyük denizlere açılma sırası bizde. Bu yolculuğu hep birlikte yapacağız" dedi.

Tören sonunda Yıldırım Demirören, Meltem Demirören Oktay ve Tayfun Demirören tarafından Aydın Doğan'a çiçek verildi. Törenin ardından Aydın Doğan, Yıldırım Demirören tarafından uğurlandı.

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Yıldırım Demirören demirören grubu doğan grubu Aydın Doğan

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
HİÇ Bİ,R ZAMAN TURKİYEYİ SATMAYACALSIN BAŞ BAKAN VE CUMHURBAŞKANI YERİNDE VE ONDAN ÜSTÜN OLMAYACAKSIN YERİNİ BİLECEKSİN GAZETECİ OLDUĞUNU BİLECEKSİN UKALA OLMAYACAKSIN KALEMİNİ SATMAYACAKSIN SADECE DÜZGÜN VE ELEŞTİRECEKSİN TEHDİTLE UĞRAŞMAYACAKSIN BU SİZE OKURURLARIN SESİDİR
ziraat bankasıaynı şartlarla çalışnlarına bu krediyi versin alsınlar.oh ne âlâ memleket.
Zoruna mı gitti çapulcu :)
@ilkersuna Aydın Doğan da Vakıflar Bankası kredisi ile Türkiye Petrollerini aldı halad işletiyo o zaman neden ohhhh ne alaaa memleket demedin?
şu gözlük tipini kafanıza iyi çizin kimde bu gözlükten var bilinki bunlar siyonizmle beraberdir.
medyanın tamamı vatan sevmez haramilerin eline geçti artık.
medyada olmasın sakin baslik
aydın doğan umarım bundan sonraki günlerin çile ile geçer bu ülkeye çok çektirdin milyonlarca insanın hakkı üzerinde inşallah inim inim inilersin. huzuru mahşerde hesabın çok çetin olacak.Bu dünya sanada böyle kalmadı kalmayacak şu an bir ayağın çukurda ölüm hiç aklına gelmedi değilmi ilk önce kara toprak senden hesap soracak şimdi git ingilteredeki almanyadaki haçlı ağaların seni kurtarsın ölümden hadi bakiiiim
anayasa yıkılmış.paralar sıfırlanmış.zarrab akpli bakanlara çuvalla rüşvet vermiş,yargılayacak adalet bulunamamış.basın susturulmuş.gazeteciler hapsedilmiş.rüşvetle iktidar basını kurulmuş.yetmemiş aydın doğan medyasına çökülmüş.belediye başkanı ailesi tehdit edilerek,ağlatılarak istifa ettirilmiş.milletin vekilleri hapsedilmiş.17aralıkta hırsızlar savcı ve hakimleri hapsetmiş.ülke 15yılda savaş ve olahanüstü halle yönetilmiş.adalet çökertilmiş,khklar padişah fermanı olmuş.suriyeye terörist gönderilmiş,1 milyon kişi öldürülmüş.khk ile işten atılan bayan öğretmen 2 yavrusu ile meriçte boğulmuş.
rabbim suratlarından bile nurunu geri almış bu haram zadelerden
ohh ne güzel ıstanbul be!!ne var devlet parasıyla medya satın almaya nasılsa 700 mılyon dolar sıfır faızle 2 yıl gerı ödemesız para aldınız..ulan yatacak yerınız yok vatansızlar..bunlara oy veren koyunlar hakkım sıze de haram zıkkım olsun,ödedıgımız bu kadar vergılerle yag bal içinde yasamamız lazım gerekırken sızın hırsızlarınız yuzunden bataklıkta yasıyoruz.bunun hesabını ilerde çocuklarınıza veremeyeceksınız...
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