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Doğanşehir'de, otomobil TIR'a arkadan çarptı: 6 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.05.2018 19:38 | Son Güncelleme

MALATYA'nın Doğanşehir ilçesinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, önünde ilerleyen TIR'a arkadan çarpan otomobildeki 6 kişi yaralandı.

Doğanşehir'de, otomobil TIR'a arkadan çarptı: 6 yaralı

Taha AYHAN/DOĞANŞEHİR (Malatya), (DHA)- MALATYA'nın Doğanşehir ilçesinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, önünde ilerleyen TIR'a arkadan çarpan otomobildeki 6 kişi yaralandı.
Kaza, öğleden sonra Doğanşehir-Malatya karayolu üzerindeki Savaklı mevkiinde meydana geldi. Mustafa Angay yönetimindeki 46 EL 342 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu, önünde ilerleyen sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen TIR'a arkadan çarptı. Kazada, sürücü Angay'ın da aralarında bulunduğu otomobildeki 6 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralıları sıkıştıkları yerden çıkardı. Yaralılar, sağlık ekiplerince ambulanslarla kentteki hastanelere götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Doğanşehir'de, otomobil TIR'a arkadan çarptı: 6 yaralıDoğanşehir'de, otomobil TIR'a arkadan çarptı: 6 yaralıDoğanşehir'de, otomobil TIR'a arkadan çarptı: 6 yaralıDoğanşehir'de, otomobil TIR'a arkadan çarptı: 6 yaralı

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