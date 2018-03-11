Doğanşehir'de trafik kazası: 1 ölü

Taha AYHAN/DOĞANŞEHİR (Malatya), (DHA)- MALATYA'nın Doğanşehir ilçesinde, otomobilin TIR ile kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi öldü.
Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Reşadiye Mahalle yakınlarında meydana geldi. Adıyaman yönünde ilerleyen Eyüp Alagöz yönetimindeki 33 NN 705 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp karşı yönden gelen sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen TIR'la çarpıştı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada araç sürücü Alagöz olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada ölen otomobil sürücüsünün cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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