Doğu Guta köylerine ağır bombardıman: 21 ölü

Suriye Rejim Güçleri’nin muhasarası altındaki Doğu Guta’nın köylerine yönelik devam eden ağır bombardımanda bugün 21 kişi hayatını kaybetti, onlarca sivil yaralandı.
Suriye’nin başkenti Şam’ın merkezinin 10 kilometre doğusundaki Doğu Guta köylerine yönelik yapılan ağır bombardıman sonucu bugün 21 sivil hayatını kaybederken onlarca sivil yaralandı. Jisreen kasabasında 2 kadın, 4 çocuk olmak üzere 6 kişi hayatını kaybederken, Hamuriya kasabasında 10 kişi hayatını kaybetti, 10’dan fazla kişi de yaralandı. Saqba kasabasında 3 kişi hayatını kaybederken, 16 sivil yaralandı. Haza kasabasında ise 2 kişi hayatını kaybetti.
İngiltere Merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, 400 bin nüfusu olan Doğu Guta bölgesinde 2 hafta içerisinde 700 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Açıklamada, rejim güçlerinin Doğu Guta’da ciddi ilerleme kaydettiği ve bölgenin 3’te 1’ini ele geçirdiği belirtildi.
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