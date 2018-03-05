Doğu Guta’da 770 kişi öldü, 4 binden fazla kişi yaralandı

Sınır Tanımayan Doktorlar örgütü, Doğu Guta’da 10 gün içerisinde 770 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 binden fazla kişinin de yaralandığını açıkladı.
Sağlık örgütü Sınır Tanımayan Doktorlar tarafından yapılan açıklamaya göre, Doğu Guta’da 18-27 Şubat tarihleri arasında 770 kişinin hayatını kaybettiği ve 4 binden fazla kişinin yaralandığı bildirildi. Örgüt, ölü ve yaralı sayısının her an artabileceğini belirtti.
Suriye İnsan Hakları Gözlemevi tarafından yapılan açıklamada ise, saldırıların günde beş saat açılması planlanan insanı koridor hattına yönelik olduğu ve henüz kimsenin insani koridor üzerinden bölgeden çıkış yapamadığı belirtildi.
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