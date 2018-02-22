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Doğu Guta’da hava saldırılarının 5. günü: 370 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 22.02.2018 21:08 | Son Güncelleme

Suriye’nin başkenti Şam’ın doğusundaki Doğu Guta’da rejim güçleri tarafından yapılan hava saldırısı 5 gündür devam ederken, en az 370 kişi hayatını kaybetti.Doğu Guta’da katliam devam ediyor.

Suriye’nin başkenti Şam’ın doğusundaki Doğu Guta’da rejim güçleri tarafından yapılan hava saldırısı 5 gündür devam ederken, en az 370 kişi hayatını kaybetti.
Doğu Guta’da katliam devam ediyor. Esad rejiminin Pazar gününden bu yana yoğun bombardımana tuttuğu Doğu Guta’da birçok sivil hayatını kaybetti. Birleşmiş Milletler (BM) Suriye İnsani Yardım Koordinatörü Panos Moumtzis, son 5 gündür devam eden Doğu Guta’daki saldırılarda en az 370 kişinin hayatını kaybettiğini ve bin 500 kişinin yaralandığını açıkladı. Moumtzis, Doğu Guta’daki ailelerinin yiyecek ve sularının bulunmadığını bölgede elektrik sağlanamadığını söyledi.
BM Suriye Özel Temsilcisi Steffan de Mistura da, 7 yıldır süren iç savaşın en sert hava saldırılarından Doğu Guta’daki "katliam"ın durdurulması için ateşkes çağrısında bulundu.
İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi raporuna göre Doğu Guta’da Pazar gecesinden bu yana 403 kişi hayatını kaybetti ve 2 bin 116 kişi yaralandı.
Rejime ait bombardıman uçakları 400 bin kişinin yaşadığı yerleşim bölgesi Doğu Guta’daki onlarca hastaneyi vurdu, tıbbi yardım kuruluşları yaralıları tedavi etmenin imkansız hale geldiğini söyledi.

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