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Doğu Guta’da hava saldırısı: 17 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 20.03.2018 13:53 | Son Güncelleme

Suriye’nin Doğu Guta bölgesindeki bir okula gerçekleştirilen hava saldırıda 15’i çocuk 17 kişi hayatını kaybetti.Suriye’de Esad rejimi Doğu Guta’yı bombalamayı sürdürüyor.

Suriye’nin Doğu Guta bölgesindeki bir okula gerçekleştirilen hava saldırıda 15’i çocuk 17 kişi hayatını kaybetti.
Suriye’de Esad rejimi Doğu Guta’yı bombalamayı sürdürüyor. İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Esad rejimi ve destekçilerinin abluka altında tuttuğu Doğu Guta’da düzenlenen hava saldırısında 17 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Gözlemevi açıklamasında, dün akşam gerçekleştirilen hava saldırısında Arbin’de sığınak olarak kullanılan bir okulun hedef alındığı, 15’i çocuk 2’si kadın 17 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

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