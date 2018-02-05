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Doğu Guta’da hava saldırısı: 32 ölü, 200 yaralı

YAŞAM HABERLERİ | 05.02.2018 18:49 | Son Güncelleme

Suriye’nin Doğu Guta bölgesinde Esad rejimi tarafından düzenlenen hava saldırısında 32 kişi hayatını kaybederken, 200 kişi yaralandı.Suriye’nin Doğu Guta bölgesinde Esad rejimi tarafından hava saldırısı düzenlendi.

Suriye’nin Doğu Guta bölgesinde Esad rejimi tarafından düzenlenen hava saldırısında 32 kişi hayatını kaybederken, 200 kişi yaralandı.
Suriye’nin Doğu Guta bölgesinde Esad rejimi tarafından hava saldırısı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 32 kişi hayatını kaybederken, 200 kişi de yaralandı.

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