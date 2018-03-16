Doğu Guta’da hava saldırısı: 42 ölü, 100 yaralı

Suriye’de Beşar Esad rejimi ve destekçilerinin Doğu Gutha’da düzenledikleri hava saldırısında en az 42 kişi hayatını kaybederken, 100 kişi de yaralandı.
Doğu Guta’nın Kafr Batna beldesinde rejim güçleri yine sivilleri hedef aldı. Londra merkezli Suriye insan Hakları Gözlemevi, rejim güçlerinin hava saldırısında en az 42 kişinin hayatını kaybettiği ve 100 kişinin yaralandığı belirtildi.
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