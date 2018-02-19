HABER

Doğu Guta’da hava saldırısı: 61 ölü, 400 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.02.2018 22:29 | Son Güncelleme

Suriye’de rejim güçlerinin abluka altında tutulan Doğu Guta bölgesine düzenlediği hava saldırısında 61 kişi hayatını kaybetti, 400 kişi yaralandı.Suriye’de rejim güçleri, abluka altında tuttuğu Doğu Guta bölgesine hava saldırısı düzenledi.

Suriye’de rejim güçlerinin abluka altında tutulan Doğu Guta bölgesine düzenlediği hava saldırısında 61 kişi hayatını kaybetti, 400 kişi yaralandı.
Suriye’de rejim güçleri, abluka altında tuttuğu Doğu Guta bölgesine hava saldırısı düzenledi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 61 kişi hayatını kaybederken, 400 kişi yaralandı. Hastane kaynaklarına göre saldırıda Hammouriya kentinde 20, Saqba kentinde 4, Jisreen kentinde ise 3 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Korkunç ölüm! Eşinin makatına hortum soktu ve...

Korkunç ölüm! Eşinin makatına hortum soktu ve...

Süpermarketteki olayın kahramanı konuştu

Süpermarketteki olayın kahramanı konuştu

Arabada cinsel ilişki faciası! Fark etmediler öldüler

Arabada cinsel ilişki faciası! Fark etmediler öldüler

Türkiye'den sert mesaj! Erdoğan uyardı: Sonuçları olur

Türkiye'den sert mesaj! Erdoğan uyardı: Sonuçları olur

Bakanlar Kurulu sonrası flaş Afrin açıklaması: Felakete yol açar

Bakanlar Kurulu sonrası flaş Afrin açıklaması: Felakete yol açar

Tarikatlar arası kavga çıktı! Cübbeli Ahmet'e şok yanıt: Kimsin ulan sen!

Tarikatlar arası kavga çıktı! Cübbeli Ahmet'e şok yanıt: Kimsin ulan sen!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kahramanmaraş'ta 15 silah ele geçirildi

Kahramanmaraş'ta 15 silah ele geçirildi

Trafik magandalığında son nokta! Kullandığı aracın tavanına çıktı

Trafik magandalığında son nokta! Kullandığı aracın tavanına çıktı

Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

FETÖ toplantısı yaparken yakalananlar tutuklandı

FETÖ toplantısı yaparken yakalananlar tutuklandı

Anten tamir eden 2 kişi 4 katlı binanın çatısından düştü

Anten tamir eden 2 kişi 4 katlı binanın çatısından düştü

Gülen’in videosunu izlerken yakalanan doktorlar tutuklandı

Gülen’in videosunu izlerken yakalanan doktorlar tutuklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.