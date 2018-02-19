Doğu Guta’da hava saldırısı: 61 ölü, 400 yaralı

Suriye’de rejim güçlerinin abluka altında tutulan Doğu Guta bölgesine düzenlediği hava saldırısında 61 kişi hayatını kaybetti, 400 kişi yaralandı.

Suriye’de rejim güçleri, abluka altında tuttuğu Doğu Guta bölgesine hava saldırısı düzenledi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 61 kişi hayatını kaybederken, 400 kişi yaralandı. Hastane kaynaklarına göre saldırıda Hammouriya kentinde 20, Saqba kentinde 4, Jisreen kentinde ise 3 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.