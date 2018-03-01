Doğu Guta’da katliam devam ediyor

Beşar Esad rejimi, Birleşmiş Milletler’in (BM) ateşkes kararına rağmen Suriye’nin Doğu Guta bölgesinde saldırılarına devam ediyor.
Suriye’deki Beşar Esad rejimi, başkent Şam’da abluka altında tuttuğu Doğu Guta’da saldırılarına devam ediyor. Doğu Guta’da bugün Duma, Harasta, Zemelka, Arbin ve Kafr Batna kasabalarına rejim güçleri tarafından toplar ve ağır füzelerle hava saldırısı düzenlendi. Bugün gerçekleştirilen bombardımanda aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 20 kişi hayatını kaybetti.
Londra Merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi verilerine göre Doğu Guta’da 11 gündür devam eden rejim saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 670’e yükseldi. Saldırılarda en az 2 bin kişi ise yaralandı.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 24 Şubat’ta Suriye’ye insani yardım ulaştırılabilmesi, ağır hasta ve yaralıların tahliyesi için en az bir ay insani ateşkes kararı almıştı.
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