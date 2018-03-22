Doğu Guta’da saldırı: 19 ölü

Suriye’de Beşar Esad rejiminin abluka altına aldığı Doğu Guta’da düzenlenen saldırıda 19 sivil hayatını kaybetti.
İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi tarafından yapılan açıklamada, rejim ve destekçileri tarafından Doğu Guta’da düzenlenen saldırılarda 19 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Gözlemevi verilerine göre, rejim güçlerinin Doğu Guta’da saldırılarını yoğunlaştırdığı Şubat ayının sonlarından bu yana ölü sayısı bin 563’e yükseldi.
Esad rejiminin 2013’ten bu yana abluka altında tuttuğu Doğu Guta’da yüzlerce kişi hayatını kaybetti.
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