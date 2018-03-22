HABER

Doğu Guta’da saldırı: 19 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 22.03.2018 14:00 | Son Güncelleme

Suriye’de Beşar Esad rejiminin abluka altına aldığı Doğu Guta’da düzenlenen saldırıda 19 sivil hayatını kaybetti.İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi tarafından yapılan açıklamada, rejim ve destekçileri tarafından Doğu Guta’da düzenlenen saldırılarda 19 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.Gözlemevi verilerine göre, rejim güçlerinin Doğu Guta’da saldırılarını yoğunlaştırdığı Şubat ayının sonlarından bu yana ölü sayısı bin 563’e yükseldi.Esad rejiminin 2013’ten bu yana abluka altında tuttuğu Doğu Guta’da yüzlerce kişi hayatını kaybetti.

Suriye’de Beşar Esad rejiminin abluka altına aldığı Doğu Guta’da düzenlenen saldırıda 19 sivil hayatını kaybetti.
İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi tarafından yapılan açıklamada, rejim ve destekçileri tarafından Doğu Guta’da düzenlenen saldırılarda 19 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Gözlemevi verilerine göre, rejim güçlerinin Doğu Guta’da saldırılarını yoğunlaştırdığı Şubat ayının sonlarından bu yana ölü sayısı bin 563’e yükseldi.
Esad rejiminin 2013’ten bu yana abluka altında tuttuğu Doğu Guta’da yüzlerce kişi hayatını kaybetti.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Google'dan cinsel içerikli sitelere girenler dikkat! Google'ın size bir sürprizi var

Google'dan cinsel içerikli sitelere girenler dikkat! Google'ın size bir sürprizi var

Adnan Oktar'dan kaçan Ceylan Özgül'ü zora sokacak video

Adnan Oktar'dan kaçan Ceylan Özgül'ü zora sokacak video

Kar yağışı için Meteoroloji gün verdi!

Kar yağışı için Meteoroloji gün verdi!

Yeni kimlik, ehliyet ve pasaportlarla ilgili kritik açıklama

Yeni kimlik, ehliyet ve pasaportlarla ilgili kritik açıklama

Son dakika! Trabzon'dan kötü haber! 1 polis şehit, 1 polis yaralı, 1 polis ise kayıp

Son dakika! Trabzon'dan kötü haber! 1 polis şehit, 1 polis yaralı, 1 polis ise kayıp

Canlı yayında şok iddia! Ünlü sanatçının annesi ilaç verilerek öldürüldü

Canlı yayında şok iddia! Ünlü sanatçının annesi ilaç verilerek öldürüldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Mezarlıktaki kuyuda erkek çocuklarından küçük kıza cinsel istismar!

Mezarlıktaki kuyuda erkek çocuklarından küçük kıza cinsel istismar!

Sır ölüm bu ifadeyle çözülecek: Tokat attım! Fırlayıp kendisini aşağıya attı

Sır ölüm bu ifadeyle çözülecek: Tokat attım! Fırlayıp kendisini aşağıya attı

İnşaat kazısında bulundu! Görenler şaşkına döndü!

İnşaat kazısında bulundu! Görenler şaşkına döndü!

Bunun adı vahşet! Döverek öldürdüğü oğluna bunu da yapmış!

Bunun adı vahşet! Döverek öldürdüğü oğluna bunu da yapmış!

Dehşete düşüren olay: Usturayla kendi boğazını kesti

Dehşete düşüren olay: Usturayla kendi boğazını kesti

Kar yağışı için Meteoroloji gün verdi!

Kar yağışı için Meteoroloji gün verdi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.