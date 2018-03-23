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Doğu Guta’da sivillere saldırı: 37 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 23.03.2018 10:02 | Son Güncelleme

Suriye’nin Doğu Guta bölgesinde bir sığınağa düzenlenen saldırıda 37 sivil hayatını kaybetti.Suriye’de Beşar Esad rejimi ve destekçilerinin Doğu Guta’da bir sığınağa saldırı düzenlediği belirtildi.

Suriye’nin Doğu Guta bölgesinde bir sığınağa düzenlenen saldırıda 37 sivil hayatını kaybetti.
Suriye’de Beşar Esad rejimi ve destekçilerinin Doğu Guta’da bir sığınağa saldırı düzenlediği belirtildi. Rejim saldırısında 37 sivilin yanarak öldüğü bildirildi.

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