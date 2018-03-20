Doğu Guta’da tahliye devam ederken, Esad güçleri bombalamaya devam etti

Merkezi Londra’da bulunan Suriye İnsan Hakları Gözlem Evi, Doğu Guta’ya yapılan saldırı sonucu 4’ü çocuk, 16’sı kadın 20 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Suriye rejim güçlerinin 18 Şubat’ta Doğu Guta’ya başlattığı yoğun hava ve karar saldırılarında bugüne kadar ölenlerin sayısı bin 475’i buldu. Bazı yaralılarının durumlarını ağır olması sebebiyle ölü sayısının artabileceği kaydedildi.
Doğu Guta’nın Arbin kasabasına yapılan hava saldırısında da 2’si çocuk 3 kişi hayatını kaybetti. Yaralı sayısının da 30 olduğu belirtildi. Yine bugün Doğu Guta’nın Ayn Terma kasabasına yapılan hava saldırısı sonucu 3 kişi hayatını kaybetti. Esad rejimini Duma’ya yaptığı hava saldırısı sonucunda da bir kişi öldü birkaç kişi de yaralandı.
Esad rejiminin, 5 yıldır işgal altında tuttuğu Doğu Guta’ya karşı 18 Şubat’ta başlattığı yoğun hava saldırısı sonucu 490’ı 18 yaş altı çocuk, 185 kadın olmak üzere bin 475 kişi hayatını kaybetti. Yaralıların sayısının ise çoğu kadın 5 bin 378 olduğu kaydedildi.
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