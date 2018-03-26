Doğu Guta’da tahliyeler devam ediyor

Esad rejiminin ablukada tuttuğu Doğu Guta’dan 5 bin 247 sivil daha tahliye edildi.

Esad rejimi ve destekçilerinin 18 Şubat’tan beri saldırılarını yoğunlaştırdığı Doğu Guta’da sivillerin tahliyesi sürüyor. Bugün 5 bin 247 kişinin bulunduğu konvoy İdlib’e gitmek üzere Doğu Guta’dan ayrıldı. Sivilleri taşıyan 84 otobüsün 6 ambulans eşliğinde Arbin’e vardığı bildirildi.

Öte yandan, yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada bazı otobüslerin tahliyeden önce su ve yiyecek olmadan 18 saat bekletildiği bu nedenle sivillerin insani durumunun iyi olmadığı ifade edildi.

Doğu Guta’nın Arbin, Zemalka ve Ayne Terma ilçelerinden dün 17 otobüsle 981 kişi tahliye edilmişti.