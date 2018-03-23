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Doğu Guta’dan tahliyeler devam ediyor

YAŞAM HABERLERİ  | 23.03.2018 10:28 | Son Güncelleme

Doğu Guta’nın Harasta kasabasından tahliye edilen bin 800 kişi Hama kırsalındaki Al-Madık Kalesi’ne getirildi.Harasta kasabasının yerel konseyi, Suriye’nin kuzeyinde yer alan Harasta şehrinin sakinleri de dahil olmak üzere yaklaşık bin 800 kişinin otobüslerle, Rusların ve Harasta kentindeki Özgür Suriye Ordusu arasında bir anlaşma yapılarak Al-Madık Kalesi’ne doğru yola çıktığı bildirildi.Şam rejiminin ablukası altındaki Doğu Guta’ya yönelik devam eden Suriye ve Rus hava saldırıları nedeniyle tahliye edilen 460 aile 28 otobüsle Hama kırsalındaki Al- Madık Kalesi’ne getirildi.

Doğu Guta’nın Harasta kasabasından tahliye edilen bin 800 kişi Hama kırsalındaki Al-Madık Kalesi’ne getirildi.
Harasta kasabasının yerel konseyi, Suriye’nin kuzeyinde yer alan Harasta şehrinin sakinleri de dahil olmak üzere yaklaşık bin 800 kişinin otobüslerle, Rusların ve Harasta kentindeki Özgür Suriye Ordusu arasında bir anlaşma yapılarak Al-Madık Kalesi’ne doğru yola çıktığı bildirildi.
Şam rejiminin ablukası altındaki Doğu Guta’ya yönelik devam eden Suriye ve Rus hava saldırıları nedeniyle tahliye edilen 460 aile 28 otobüsle Hama kırsalındaki Al- Madık Kalesi’ne getirildi. Doğu Ghouta’da meydana gelen şiddetli bombardımandan kaçan kafilede asker, kadın ve çocukların yanı sıra yaralıların da olduğu bildirildi. Tahliye sırasında bir kadının erken doğum yaptığı ve Banias yakınlarındaki bir hastaneye götürüldüğü ifade edildi. Tahliye edilenlerin İdlib kırsalındaki kamplara götürüleceği belirtildi.

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