Doğu Karadeniz’de Şubat ayında trafik kazalarında 432 kişi yaralandı

Doğu Karadeniz Bölgesinde 2018 yılının Şubat ayında polis bölgesinde gerçekleşen trafik kazalarında 3 kişi hayatını kaybederken, 432 kişi de yaralandı.

2018 yılının Şubat ayında Türkiye genelinde 210 ölümlü trafik kazası gerçekleşirken, Doğu Karadeniz Bölgesindeki Artvin, Giresun, Gümüşhane, Rize ve Trabzon illerinde 234 ölümlü ve yaramalı trafik kazası gerçekleşti. Bölgede Şubat ayında en çok ölümlü, yaramalı trafik kazasının gerçekleştiği il Trabzon olurken, Gümüşhane, Giresun ve Artvin’de ölümlü trafik kazası yaşanmadı.

Artvin’de Şubat ayında 22 ölümlü ve yaramalı trafik kazaları meydana gelirken, bu kazalarda 40 kişi yaralandı.

Giresun’da 23 maddi hasarlı, 60 ölümlü-yaramalı trafik kazası gerçekleşirken, 40 kişi yaralandı.

Gümüşhane ölümlü ve yaramalı trafik kazalarının en az yaşandığı illerden biri olurken, buradaki kazalarda 18 kişi yaralandı. Rize’de meydana gelen 49 ölümlü ve yaralamalı trafik kazasında ise 1 kişi hayatını kaybetti, 88 kişi yaralandı.

Bölgede en fazla ölümlü kazaların yaşandığı il olan Trabzon’da da, meydana gelen 90 ölümlü ve yaralamalı trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 163 kişi de yaralandı.

Bölgede 2018 yılının ilk iki ayında toplamda 502 ölümlü ve yaramalı trafik kazası gerçekleşirken, bu kazalarda 895 kişi yaralandı, 4 kişi hayatını kaybetti.