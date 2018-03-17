HABER

Doğu Karadeniz’de Şubat ayında trafik kazalarında 432 kişi yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.03.2018 15:27 | Son Güncelleme

Doğu Karadeniz Bölgesinde 2018 yılının Şubat ayında polis bölgesinde gerçekleşen trafik kazalarında 3 kişi hayatını kaybederken, 432 kişi de yaralandı.2018 yılının Şubat ayında Türkiye genelinde 210 ölümlü trafik kazası gerçekleşirken, Doğu Karadeniz Bölgesindeki Artvin, Giresun, Gümüşhane, Rize ve Trabzon illerinde 234 ölümlü ve yaramalı trafik kazası gerçekleşti.

Doğu Karadeniz’de Şubat ayında trafik kazalarında 432 kişi yaralandı

Doğu Karadeniz Bölgesinde 2018 yılının Şubat ayında polis bölgesinde gerçekleşen trafik kazalarında 3 kişi hayatını kaybederken, 432 kişi de yaralandı.
2018 yılının Şubat ayında Türkiye genelinde 210 ölümlü trafik kazası gerçekleşirken, Doğu Karadeniz Bölgesindeki Artvin, Giresun, Gümüşhane, Rize ve Trabzon illerinde 234 ölümlü ve yaramalı trafik kazası gerçekleşti. Bölgede Şubat ayında en çok ölümlü, yaramalı trafik kazasının gerçekleştiği il Trabzon olurken, Gümüşhane, Giresun ve Artvin’de ölümlü trafik kazası yaşanmadı.
Artvin’de Şubat ayında 22 ölümlü ve yaramalı trafik kazaları meydana gelirken, bu kazalarda 40 kişi yaralandı.
Giresun’da 23 maddi hasarlı, 60 ölümlü-yaramalı trafik kazası gerçekleşirken, 40 kişi yaralandı.
Gümüşhane ölümlü ve yaramalı trafik kazalarının en az yaşandığı illerden biri olurken, buradaki kazalarda 18 kişi yaralandı. Rize’de meydana gelen 49 ölümlü ve yaralamalı trafik kazasında ise 1 kişi hayatını kaybetti, 88 kişi yaralandı.
Bölgede en fazla ölümlü kazaların yaşandığı il olan Trabzon’da da, meydana gelen 90 ölümlü ve yaralamalı trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 163 kişi de yaralandı.
Bölgede 2018 yılının ilk iki ayında toplamda 502 ölümlü ve yaramalı trafik kazası gerçekleşirken, bu kazalarda 895 kişi yaralandı, 4 kişi hayatını kaybetti.

Çiftlik Bank insanları nasıl dolandırdı! İşte 4 sırrıÇiftlik Bank insanları nasıl dolandırdı! İşte 4 sırrı
Rusya'dan çok sert açıklamaRusya'dan çok sert açıklama
Üniversite rektörünün giysisi olay olduÜniversite rektörünün giysisi olay oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sonunda oldu: Beklenen özellik WhatsApp’a eklendi

Sonunda oldu: Beklenen özellik WhatsApp’a eklendi

Herkes bu aşk hikâyesini konuşmuştu! Tecavüz ettiği, kuzeniyle aldattığı ortaya çıktı

Herkes bu aşk hikâyesini konuşmuştu! Tecavüz ettiği, kuzeniyle aldattığı ortaya çıktı

TSK Afrin'deki görüntüleri paylaştı! İşte teröristlerin korkunç planı

TSK Afrin'deki görüntüleri paylaştı! İşte teröristlerin korkunç planı

İşte Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın'ın Uruguay'daki evi

İşte Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın'ın Uruguay'daki evi

AK Parti ve MHP'ye seçim anketi şoku! MAK Danışmanlık 'Cumhur İttifakı' anketini yayımladı

AK Parti ve MHP'ye seçim anketi şoku! MAK Danışmanlık 'Cumhur İttifakı' anketini yayımladı

Oktay Kaynarca'dan gazeteci Lube Ayar'ın paylaşımına çok sert yanıt

Oktay Kaynarca'dan gazeteci Lube Ayar'ın paylaşımına çok sert yanıt

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Gaspçıların yeni tuzağı 'Hornet' arkadaşlık sitesi!

Gaspçıların yeni tuzağı 'Hornet' arkadaşlık sitesi!

Pompalı tüfekle ateş açtılar: 1 ölü, 1 yaralı

Pompalı tüfekle ateş açtılar: 1 ölü, 1 yaralı

Kargocu kılığına girip yaşlı kadının önce ellerini bağladılar sonra...

Kargocu kılığına girip yaşlı kadının önce ellerini bağladılar sonra...

Kapkaç şüphelisini, güvenlik kamerası kaydı yakalattı

Kapkaç şüphelisini, güvenlik kamerası kaydı yakalattı

İstanbul'da ele geçirildi! Piyasa değeri 1 milyon TL!

İstanbul'da ele geçirildi! Piyasa değeri 1 milyon TL!

Damat düğününde kavga çıkaran kişiyi 5 gün sonra vurdu

Damat düğününde kavga çıkaran kişiyi 5 gün sonra vurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.